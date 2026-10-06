حسام عبد المجيد يثير غضب جماهير الزمالك .. اعرف السبب

أثار حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، حالة من الجدل بين جماهير النادي، بعد تقدمه بإنذار رسمي للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، والتي تقترب من 800 ألف جنيه، وفقًا لما كشفه الإعلامي هاني حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الزمالك

ويرى قطاع من جماهير الزمالك أن الأزمة لا تتعلق بقيمة المبلغ، وإنما بفكرة لجوء اللاعب إلى تقديم شكوى ضد النادي، خاصة أن حسام عبد المجيد أحد أبناء الزمالك، وارتبط اسمه بالنادي منذ سنوات، قبل أن يصبح لاعبًا دوليًا وينتقل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي. وفي الوقت نفسه، هناك أصوات تؤكد أن اللاعب من حقه الحصول على مستحقاته المالية كاملة.

وأشار حتحوت إلى أن حالة الغضب بين الجماهير ترتبط أيضًا بعدم توقيع اللاعب على مخالصة أو إقرار بالتنازل عن مستحقاته عند رحيله، موضحًا أن مثل هذه الإجراءات تتم عادةً مع اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة، بينما كان عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك في حدود 4 ملايين جنيه، وهو ما قد يكون سببًا في عدم التعامل مع ملف مستحقاته بالشكل الكافي، لتظهر الأزمة لاحقًا في صورة إنذار وشكوى ضد النادي.