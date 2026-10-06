مباراة تمويه.. دوري 73 لخداع العدو قبل حرب أكتوبر

شهدت منافسات بطولة الدوري الممتاز فى عام 1973 واقعة بارزة شارك خلالها فريقا غزل المحلة والطيران في خداع العدو الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر.

ففي وقت حرب أكتوبر كان لاعبو غزل المحلة والطيران يتبارون على أرض الملعب للحصول على نقاط الفوز في بطولة الدوري الممتاز.

انطلقت المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهر يوم 6 أكتوبر أي بعد موعد عبور القوات المصرية لخط القناة بنصف ساعة فقط.

كان اللقاء يسير بشكل طبيعي حتى لاحظ لاعبو غزل المحلة أن جماهيرهم يهتفون لفريق الطيران ولاعبيه دون معرفة السبب.

الأمر لفت أنظار جميع من في أرض الملعب ودفعهم للسؤال عن السبب بين شوطي اللقاء والإجابة كانت مفاجأة للجميع.

جماهير غزل المحلة استمعت إلى الراديو وفوجئت بخبر بداية المعركة وعبور الجنود المصريين خط القناة بعد أن أذيع البيان الأول، فهتفوا لنادي الطيران تحية لدور سلاح القوات الجوية في الحرب.