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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمناسبة انتصارات أكتوبر.. محافظ قنا يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء

النصب التذكارى بقنا
النصب التذكارى بقنا
يوسف رجب

وضع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء محافظة قنا، خلال مراسم احتفالات المحافظة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، دكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، والعميد وائل المنيسي، قائد قطاع قنا العسكري، والعقيد طبيب حاتم شحاته، قائد مستشفى قنا العسكري، والنائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، والعديد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات والوحدات المحلية للمراكز، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة.

بدأت مراسم الاحتفال بقراءة سورة الفاتحة، على أرواح شهداء أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، تقديرًا لما قدمه الشهداء الأبرار من بطولات دفاعًا عن الوطن، وتجسيدًا لدورهم الوطني وتضحياتهم الخالدة.

ووجه محافظ قنا، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات ورجال القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعب المصري بصفة عامة، وأبناء محافظة قنا بصفة خاصة، بمناسبة هذه الذكرى الطيبة، التي ستظل يومًا خالدًا في تاريخ العسكرية المصرية وتاريخ مصر الحديث على مر العصور، داعيًا المولى أن يحفظ مصر وقياداتها وجيشها وشعبها.

وأكد الببلاوي، أن محافظة قنا، تبذل جهودًا كبيرة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، إيمانًا بما قدموه من تضحيات في رفعة الوطن وحفاظًا على أمنه وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن المحافظة تستلهم روح أكتوبر في الانضباط والعمل والبناء، لإرساء دعائم التنمية والبناء للجمهورية الجديدة.

قنا النصب التذكاري انتصارات أكتوبر المجيدة الذكرى الطيبة أخبار قنا

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