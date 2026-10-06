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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق مشروع نظام المعلومات الجغرافي التفاعلي للمشروعات التطويرية بجامعة قنا

اجتماع جامعة قنا
اجتماع جامعة قنا
يوسف رجب

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إعداد وتنفيذ نظام المعلومات الجغرافي والخريطة التفاعلية “Interactive Map” المتكاملة للجامعة، بمختلف قطاعاتها وكلياتها ومنشآتها، إلى جانب المستشفيات الجامعية، بما يواكب توجه الجامعة نحو توظيف نظم المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية في دعم التخطيط والتطوير، ورفع كفاءة المتابعة وإدارة الأصول والمنشآت الجامعية.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ومدير المشروع، ووليد عادل المعيد بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب وعضو فريق عمل المشروع، والدكتور محمد مهدي، مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة وعضو فريق عمل المشروع.


 

وتناول الاجتماع التصور العام للنظام وللخريطة ومكوناتها وآليات إعدادها، بما يتيح بناء قاعدة بيانات مكانية متكاملة وتفاعلية توثق مختلف عناصر ومكونات الجامعة والمستشفيات الجامعية، وربط البيانات المكانية بالمعلومات والصور المرتبطة بها، بما يوفر رؤية شاملة ودقيقة لمكونات الجامعة، ويدعم أعمال التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.
 

وتشمل الخريطة رصدا مكانيا للمشروعات التطويرية والمشروعات الهندسية، وشبكة الطرق والمحاور المرورية، والبوابات، ومظلات السيارات، والساحات الطلابية، والمنشآت الجديدة، والمنشآت التي خضعت لأعمال التطوير، إلى جانب توثيق عمليات التطوير المنفذة داخل المباني والمنشآت الجامعية المختلفة، بما يتيح متابعة مكونات الجامعة ومشروعاتها بصورة منظمة وقابلة للتحديث.
 

لدعم التخطيط المكاني
 

وأكد رئيس جامعة قنا، أهمية إعداد الخريطة وفق أسس علمية وتقنية دقيقة، تضمن جودة البيانات وتحديثها واستدامتها، لتكون أداة داعمة للتخطيط المكاني، وتوثيق المشروعات ومراحل التطوير، وتعزيز كفاءة المتابعة والإدارة واتخاذ القرار.
 

كما يستهدف المشروع، إتاحة الخريطة التفاعلية لكافة منسوبي الجامعة والزائرين، والمجتمع الخارجي ، بما يوفر واجهة رقمية متكاملة للتعرف على مختلف قطاعات الجامعة، والمستشفيات الجامعية، وكلياتها ومنشآتها ومرافقها، واستكشاف مواقعها ومكوناتها بصورة تفاعلية، بما يسهم في تسهيل الوصول والتعرف على خدمات الجامعة ومواقعها.

قنا جامعة قنا نظام المعلومات الجغرافي المستشفيات الجامعية المعلومات الجغرافية أخبار قنا

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