محافظ قنا يوجه بتوفير سيارة لنقل الخبز المدعم يوميًا لأهالي كلاحين أبنود

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والوحدة القروية بكلاحين أبنود، ومكتب التموين، بتوفير سيارة لنقل الخبز المدعم يوميًا بعد إغلاق أحد المخابز بالقرية، بسبب مخالفة تموينية، لعدم تأثر المواطنين بالقرية.

وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، سيتم إرسال الخبز البلدي المدعم طازج، بصورة يومية إلى نطاق المنطقة التي أغلق بها المخبز المخالف.



وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، بأن توزيع الخبز سوف يبدأ من الساعة 9:00 صباح كل يوم، لتسليمه للمواطنين وتسهيل الحصول عليه دون أي مشقة أو تكدس.

وأشار القط، إلى أن قرار الغلق جاء عقب ارتكاب المخبز لمخالفة تموينية استوجبت اتخاذ قرار الاغلاق وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأنه يوجد مخبز بلدي آخر يعمل بكامل طاقته داخل قرية "كلاحين أبنود" حصته التموينية تكفي كافة أهالي القرية وسكانها.

