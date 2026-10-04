مياه قنا توضح حقيقة شكوى أهالي ساحل بشلاو بنقادة

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حقيقة شكوى الأهالي المتداولة بشأن منطقة ساحل بشلاو بقرية الأوسط قمولا، بمركز نقادة، أن المنطقة تتغذى من محطة مياه القرية الارتوازية.

وأشار بيان شركة مياه قنا، إلى أنه يتم سحب عينات من المياه بصورة مستمرة من المحطة والشبكة المغذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، وفقًا لقرار وزير الصحة.

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الحالة المشار إليها بالشكوى قد تحدث بشكل لحظي أثناء توقف المياه نتيجة حدوث كسر بالشبكة، وتزول سريعًا عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الشبكة.



وأكد بيان شركة مياه الشرب بقنا، بأن الوضع الحالي بالقرية مستقر ولا توجد الظاهرة محل الشكوى في الوقت الراهن.

سحب عينات

كما أشارت الشركة، إلى أنه تم سحب عينات من المياه بالمنطقة محل الشكوى، وذلك للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج التحاليل.



