اجتماع موسع لمتابعة انتظام الدراسة ومعالجة المعوقات في مدارس قنا| صور

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والقيادات التعليمية بالمحافظة، لمناقشة تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس لرصد التحديات ومعالجة العقبات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية بحضور أحمد عبد المحسن، وكيل المديرية، ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور نجم أحمد علي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم، وسومية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومديرا إدارتي المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية.

تضافر جهود أولياء الأمور

وأكد نائب محافظ قنا، أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية للتعاون مع المدارس والإدارات التعليمية في استكمال أعمال الصيانة البسيطة والدورية للمدارس، وسد العجز النسبي في ميزانيات الصيانة، من خلال تضافر جهود أولياء الأمور والمجتمع المدني، وتذليل المعوقات من خلال التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية، والجهات المعنية وتفعيل المشاركة المجتمعية، لحل أي معوقات تواجه منظومة العمل.

وأشار إلى أن المديرية وضعت خطة تدريبية شاملة تستهدف تطوير الكوادر التعليمية ومديري المدارس، ورفع الكفاءة المهنية وتحسين الأداء الميداني داخل المدارس، وذلك ضمن جهود التنمية المهنية المستمرة للوزارة.



ووجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لجميع مدارس المحافظة، لضمان انتظام وانضباط العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.