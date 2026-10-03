إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربى

أُصيب 7 أشخاص، اليوم، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق قنا الصحراوي الغربي الرابط بالقرب من قرية بركة بنجع حمادي.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز نجع حمادي.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين من الفحص الأولي أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بإصابات متفرقة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث للمعاينة ورفع آثاره وتيسير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.