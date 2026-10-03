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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مشاركاتى مش مجاملة.. أحمد جمال يعتذر عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

أحمد جمال
أحمد جمال
تقى الجيزاوي

أصدر المطرب أحمد جمال بيانًا توضيحيًا بشأن مشاركته في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك بعد الجدل المثار حول اختياره، في ظل صلة القرابة التي تجمعه بالمايسترو محمد الموجي رئيس المهرجان ،معلنًا اعتذاره عن الحفل.

وكتب أحمد جمال منشورا عبر حساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا قائلا: "بيان توضيحي بخصوص مشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية الدورة ٣٤: جمهوري الغالي: على مدار ١٣ سنة من بداية مشواري الفني وبالأخص بعد ظهوري في موسم أراب أيدول وبداية معرفتكم بيا وأنا الحمد لله بشارك في جميع مهرجانات دار الأوبرا المصرية من ٢٠١٣ حتى الآن سواء مهرجان الموسيقى العربية أو مهرجان القلعة أو مهرجان الإسكندرية الصيفي أو حفلات المسرح الروماني بالإسكندرية، واللي كلها تابعة لدار الأوبرا المصرية ولم يحدث فيها ما حدث معي في هذه الدورة لهذا العام، وهو أن يتم وصف مشاركتي (بالمجاملة) لوجود صلة نسب بيني وبين رئيس المهرجان المايسترو الدكتور محمد الموجي، كما تعلمون والد زوجتي فرح الموجي، وللأسف هذا الوصف جاء على لسان الدكتور رضا الوكيل، رئيس الأوبرا، وكنت أتمنى إن الوصف ده ما يجيش من حد مسئول في مكان كبير وفنان أيضا لأنه فيه إساءة كبيرة ليا ولمسيرتي الفنية اللي الحمد لله لم يشبها أي مشكلة واحدة تذكر أو تجريح في أحد على مدار ١٣ سنة لا يليق يا دكتور رضا هذا الكلام على فنان مصري شاب بنى نفسه بنفسه بشهادة الجمهور من أول يوم و كان في خدمة الأوبرا دايماً رغم كل الأزمات. 

وأضاف: “ولو افترضنا أن وجودي هذه الدورة هو مجاملة فماذا عن الـ ١٣ سنة السابقة ومشاركتي عاما بعد عام! تعمد الإحراج، تعمد الإساءة والتقليل، أم ذلة لسان! هي كلها أوجه مختلفة لشيء واحد في النهاية وهو غياب التقدير، ولذلك قررت الاعتذار عن حفل المهرجان رفعاً للحرج عن الدكتور محمد الموجي واحتراماً لذاتي واحتراما للفن المصري والفنانين المصريين وكل الإحترام لدار الأوبرا المصرية ولجمهوري المحترم”. 

أحمد جمال مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية

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