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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي آل الشيخ يثير حماس الجمهور لحفل فضل شاكر المرتقب

فضل شاكر
فضل شاكر
يمنى عبد الظاهر

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حماس الجمهور لحفل الفنان فضل شاكر المرتقب، والذي يمثل عودته لإحياء الحفلات بعد فترة من الغياب.

وفي السياق نفسه، شارك فضل شاكر عبر حسابه على «إكس» منشورًا مقتضبًا، اكتفى فيه بكتابة اسمه «فضل شاكر»، مرفقًا به رمز الساعة الرملية، في إشارة إلى قرب موعد الحفل، وسط حالة من الترقب بين جمهوره

https://x.com/turki_alalshikh/status/2106182415941063066?s=46


كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تأجيل حفل الفنان فضل شاكر في السعودية بسبب تزامنه مع موعد جلسة محاكمته.

واوضحت وسائل إعلام لبنانية ان الحفل كان تحدد له يوم 21 أكتوبر المقبل ليقام بالرياض. 

تفاصيل محاكمة فضل شاكر 

أجّلت المحكمة اللبنانية محاكمة الفنان فضل شاكر إلى جلسة يوم 21 أكتوبر المقبل.

ميني البوم فضل شاكر 

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح ميني البوم يعود به الى الساحة الفنية بالتزامن مع فترة النقاهة التي يقضيها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعكف على التحضير لعمل غنائي جديد يعود من خلاله إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

فضل شاكر اتفق خلال الفترة الماضية على عددا من الأغاني، كما تعاون مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي، ضمن تحضيراته للمرحلة الفنية الجديدة.

الفنان اللبناني فضل شاكر تفاصيل محاكمة فضل شاكر المحكمة اللبنانية البوم فضل شاكر

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