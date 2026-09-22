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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة السوري عن فضل شاكر: مواقفه مع سوريا خالدة ودفع ثمنها غاليا

فضل شاكر
فضل شاكر
يارا أمين

عاد اسم الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الواجهة من جديد، بعد تصريحات لوزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح، أشاد خلالها بمواقفه تجاه سوريا والشعب السوري، معتبرًا أن ما قدمه خلال السنوات الماضية سيظل حاضرًا في سجل التاريخ.

وأوضح الصالح، في تصريحات صحفية، أن فضل شاكر تحمل الكثير بسبب مواقفه السابقة، مؤكدًا أن ما فعله تجاه سوريا وشعبها لا يمكن تجاهله، وأضاف: «هذا البلد سيبقى مكانًا يقرّب البعيد ويُسهّل الحياة ويُصدّر الجمال».

وتأتي تصريحات وزير الثقافة السوري في ظل اهتمام رسمي بعودة فضل شاكر إلى سوريا، بعدما سبق أن وجه له دعوة لزيارة دمشق، معلنًا رغبة وزارة الثقافة في تكريمه تقديرًا لمواقفه الداعمة للسوريين والثورة السورية.

وكان الوزير قد تحدث في وقت سابق عن رغبة الوزارة في «رد الجميل» للفنان اللبناني، لافتًا إلى أن المسارح السورية ترحب بعودته للغناء أمام الجمهور، في ظل تقدير لمواقفه التي اتخذها خلال السنوات الماضية.

وجاءت الدعوة السورية في أعقاب تطورات قضائية شهدها ملف فضل شاكر في لبنان، بعدما قررت المحكمة العسكرية اللبنانية إخلاء سبيله في عدد من القضايا المنظورة أمامها، مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالملفات الأخرى.

وعلى المستوى الفني، يخطط فضل شاكر للعودة تدريجيًا إلى نشاطه الغنائي بعد سنوات طويلة من الغياب عن الحفلات، فيما ترددت أحاديث عن إمكانية أن تكون سوريا ضمن محطات عودته إلى المسرح، إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن موعد لإقامة حفل له في دمشق.

ويرتبط فضل شاكر بسوريا منذ سنوات، إذ سبق أن أعلن دعمه للثورة السورية والشعب السوري، كما قدم خلال فترة ابتعاده عن الساحة الفنية أعمالًا تناولت الشأن السوري، من بينها أغنية «الشام فتّح».

فضل شاكر وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح سوريا وزير الثقافة السوري الفنان فضل شاكر

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