قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من نجل رئيس اغتيل إلى حليف بوتين.. رمضان قديروف يحكم الشيشان لولاية خامسة
ينتظر عروضا رسمية.. اتحاد الكرة لم يحسم الدولة المستضيفة للسوبر المصري
إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد مع إيران.. ومسئول أمني: الأمور قد تخرج عن السيطرة
لا توجد مخالفة.. الداخلية تكشف مفاجأة في فيديو قطع الأشجار بالبحيرة
نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى في الجيزة
حسيت أن الباب مقفول.. محمد بسام: لا أعرف معايير اختيار حراس مرمى المنتخب
أسوشيتد برس: بريطانيا توافق على دعم السعودية عسكرياً في مواجهة الحوثيين
نزلت 10 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق
هل الصلاة جماعة وراء رجل عاجز على كرسي صحيحة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وظائف هيئة الإسعاف 2026 للمهندسين.. الشروط ورابط التقديم
ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل
عمرها 91 وحطمت 29 رقما قياسيا.. سباحة يابانية تتحدى العمر تحت الماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا: الزمالك يترقب وصول دفعة بيع بيزيرا خلال 72 ساعة

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن إدارة الزمالك تترقب وصول الدفعة الأولى من صفقة بيع البرازيلي خوان بيزيرا إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، والتي تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «من المقرر أن تصل الدفعة الأولى لبيع بيزيرا التي تبلغ 3 ملايين دولار، إلى خزينة نادي الزمالك خلال الـ72 ساعة المقبلة، على أن يتم توجيهها لدعم فريق الكرة، وفي مقدمتها سداد جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول».

وتساءل أضا قائلًا: «ماذا لو تأخر نادي شباب الأهلي الإماراتي في إرسال مستحقات صفقة خوان بيزيرا للزمالك؟»

وأكد أضا ضرورة أن تقوم إدارة الزمالك بتوفير موارد مالية ثابتة لسد احتياجات الفريق، متحدثًا عن أن أموال صفقة بيزيرا ستنفد خلال شهور، متسائلًا: «كيف ستتصرف إدارة الزمالك وقتها؟ وهل تلجأ لبيع لاعب آخر في انتقالات يناير المقبلة؟».

خوان بيزيرا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

الزمالك

الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات

ترشيحاتنا

اللواء حسام مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري،

مساعد وزير النقل: 7 ممرات رئيسية تعزز موقع مصر على خريطة التجارة الإقليمية

لمهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية

تحديث شامل.. السكك الحديدية: 3 محاور لتطوير منظومة القطارات في مصر

الفنانة درة

الفنانة درة: جوزي «السند».. ولازم نبقى مع بعض مش ضد بعض

بالصور

ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد