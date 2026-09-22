أضا: الزمالك يترقب وصول دفعة بيع بيزيرا خلال 72 ساعة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن إدارة الزمالك تترقب وصول الدفعة الأولى من صفقة بيع البرازيلي خوان بيزيرا إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، والتي تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «من المقرر أن تصل الدفعة الأولى لبيع بيزيرا التي تبلغ 3 ملايين دولار، إلى خزينة نادي الزمالك خلال الـ72 ساعة المقبلة، على أن يتم توجيهها لدعم فريق الكرة، وفي مقدمتها سداد جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول».

وتساءل أضا قائلًا: «ماذا لو تأخر نادي شباب الأهلي الإماراتي في إرسال مستحقات صفقة خوان بيزيرا للزمالك؟»

وأكد أضا ضرورة أن تقوم إدارة الزمالك بتوفير موارد مالية ثابتة لسد احتياجات الفريق، متحدثًا عن أن أموال صفقة بيزيرا ستنفد خلال شهور، متسائلًا: «كيف ستتصرف إدارة الزمالك وقتها؟ وهل تلجأ لبيع لاعب آخر في انتقالات يناير المقبلة؟».