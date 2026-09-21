ابن الزمالك.. طارق حامد يحصل على دبلومة الإدارة الرياضية من فيفا

حصل طارق حامد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على دبلومة في الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في خطوة جديدة ضمن مسيرته بعد مشواره الحافل داخل المستطيل الأخضر.

ويأتي حصول طارق حامد على الدبلومة في إطار اهتمامه بتطوير مهاراته الإدارية والاستفادة من خبراته الكبيرة في كرة القدم، تمهيدًا لخوض تحديات جديدة في المجال الرياضي خلال الفترة المقبلة.

ويُعد طارق حامد أحد أبرز لاعبي خط الوسط الذين ارتدوا قميص الزمالك، وحقق مع الفريق العديد من البطولات، ليواصل الآن مشواره في كرة القدم ولكن من خارج الملعب.