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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إشادة خاصة بقناة الزمالك.. رئيس الإذاعة السابق يكشف رأيه في معتمد جمال

معتمد جمال
معتمد جمال
ميرنا محمود

أشاد عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية السابق، بما تقدمه قناة الزمالك من خطاب إعلامي، موجهاً التهنئة للقناة على ما وصفه بـ«التحضر في الحديث الإعلامي».

وقال عبد الرحمن رشاد في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل : «الزمالك عبر كل الأزمات على مدار تاريخه، والحديث بشكل سلبي عن النادي أمر مرفوض».

وأضاف: «معظم الفنانين كانوا ينتمون للزمالك، وهذا يؤكد المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي على مدار تاريخه».

وتحدث رئيس الإذاعة المصرية السابق عن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائلاً: «معتمد جمال مدرب خلوق ويصنع حالة مميزة داخل الزمالك».

وتابع: «الزمالك يقف على قدميه ويحصل من المباريات على ما يريد».

واختتم عبد الرحمن رشاد تصريحاته بتوجيه التحية إلى عبد الناصر محمد، مشيداً بدوره المهم داخل الفريق.

عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية السابق الزمالك أخبار الزمالك معتمد جمال

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