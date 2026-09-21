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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عامر عبدالله: أرشح الإماراتيين للاستثمار في الزمالك

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

تحدث عامر عبدالله، المعلق الإماراتي الشهير، عن الأوضاع داخل نادي الزمالك، ورحيل البرازيلي خوان بيزيرا، إلى شباب أهلي دبي.


وقال عامر عبدالله في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة  " Modern MTI": "لعلها خير يا زمالك بعد رحيل بيزيرا من أجل إنهاء القضايا، مشيرًا إلى أن مصلحة الكرة المصرية والدوري المصري تقتضي أن يكون الزمالك في أفضل حالاته.


وأضاف: "كل ما نسمعه عن أخبار الزمالك هو ديون وقضايا والتزامات"، موضحًا أن الأموال المستحقة على النادي ليست كارثية، لكنها تحتاج إلى قرار داخلي من أجل التعامل مع الأزمة وحلها.
وتطرق المعلق الإماراتي إلى ملف الاستثمار في شركة الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا وجود العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات قبل اتخاذ أي خطوة بشأن الاستثمار في الشركة.


وأشار عامر عبدالله إلى أنه يرشح دخول مستثمرين إماراتيين للاستثمار في شركة الكرة بالزمالك، مؤكدًا أهمية وجود حلول استثمارية تساعد النادي على تجاوز أزمته المالية.


واختتم تصريحاته بالحديث عن بطولة السوبر المصري، قائلًا: "أتمنى إقامة السوبر المصري في الإمارات لأنه مولد السنة".

عامر عبدالله المعلق الإماراتي الشهير الزمالك رحيل البرازيلي خوان بيزيرا شباب أهلي دبي

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