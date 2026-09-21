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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد العرابي: مصر تتبنى مصالح الشعوب وتدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

السفير محمد العرابي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
محمود محسن

أكد السفير محمد العرابي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مصر تتبنى مصالح الشعوب وتعمل على إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر بوضوح في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة تجمع البريكس الأخيرة.

وقال العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن السياسة المصرية تتسم بالحكمة والتوازن، وهو ما يجعل مصر طرفًا رئيسيًا في معادلة تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن دورها في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدفع نحو إيجاد حلول سياسية لها.

وتابع وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها مؤسسة دولية معنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، أصابها قدر من الوهن في أداء دورها، بالتزامن مع تصاعد الاعتماد على منطق القوة في التعامل مع الأزمات بالمنطقة، وهو ما يسهم في زيادة تعقيد الأوضاع وتأزمها.

تعزز مكانة القاهرة إقليميًا ودوليًا

وأشار العرابي، إلى أن السياسة الحكيمة التي تنتهجها مصر تعزز مكانة القاهرة إقليميًا ودوليًا، وتدعم قدرتها على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات المختلفة، بما يحافظ على مصالحها الوطنية ويدعم أمن واستقرار المنطقة.

السفير محمد العرابي العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ السلام الرئيس عبد الفتاح السيسي

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