إسعاف هليكوبتر في مصر.. وزير الصحة يبحث تطوير منظومة الإسعاف الجوي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مساء اليوم الإثنين، مع ممثلي مع إحدى شركات الطائرات الهليكوبتر؛ لبحث سبل التعاون في تطوير خدمات الإسعاف الجوي والطوارئ الطبية بالطائرات المروحية.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المناقشات السابقة بين الوزارة والشركة بشأن الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية لتطوير منظومة متكاملة للإسعاف الجوي، بما يسهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ونقل المرضى، لا سيما في المناطق النائية والطرق السريعة والمناطق الصحراوية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مقترح الشركة بتوفير طائرتين مروحيتين مجهزتين لخدمات الإسعاف الجوي، مع استعراض المواصفات الفنية والتجهيزات الطبية المقترحة ونماذج التشغيل المتاحة.

وناقش الوزير نموذج التشغيل المقترح بالتعاون مع إحدى الشركات، وإمكانية دخول الطائرتين الخدمة في مصر، إلى جانب المتطلبات الفنية والتنظيمية والتشغيلية والمالية اللازمة لتطوير وتشغيل المنظومة المتكاملة.

آليات التكامل بين خدمات الإسعاف الجوي

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض آليات التكامل بين خدمات الإسعاف الجوي والمنظومة الوطنية القائمة لخدمات الطوارئ والإسعاف، بما يضمن التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكداً أهمية استكمال الدراسات الفنية والتنظيمية ووضع آلية عمل مشتركة تمهيداً للاتفاق على الخطوات التنفيذية.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، وماكسيم نيكولا مدير المبيعات لمنطقة شمال أفريقيا بشركة الطائرات الهليكوبتر، والمهندس عمرو سعودي ممثلاً عن الشركة الأخرى.