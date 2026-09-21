مصرع موظف سقط من الشرفة داخل شركة شهيرة بالمعادي

لقي موظف مصرعه، إثر سقوطه من شرفة إحدى شركات الاستثمارات المالية الشهيرة بمنطقة زهراء المعادي، وجرى نقل جثمانه إلى المشرحة تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من شرفة إحدى الشركات بمنطقة زهراء المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن المتوفى موظف يبلغ من العمر 53 عامًا، ويعمل بالشركة، وأنه تعرض لحالة إعياء مفاجئة أثناء وجوده بمقر عمله، قبل أن يسقط من شرفة الشركة، ليلقى مصرعه في الحال.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى كان يعاني من مرض مزمن يتعلق بزيادة كهرباء المخ، ويجري استكمال الفحوص والتحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.