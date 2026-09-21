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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراد مكرم ينضم إلى نجوم "النهار" ويقدم " دماغ رجالة "

الفنان مراد مكرم
الفنان مراد مكرم
محمود محسن

أعلنت شبكة تليفزيون النهار رسمياً منذ قليل انضمام الإعلامي والفنان مراد مكرم إلى قائمة نجومها من مقدمي البرامج، حيث سيقدم برنامجاً يومياً بإسم “ دماغ رجالة ” على أحدث قنوات الشبكة " النهار life” اعتباراً من نوڤمبر المقبل.

وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار إن انضمام مراد مكرم إضافة كبيرة ومختلفة للقنوات لما يتمتع به من جماهيرية خاصة و شخصية مميزة وقريبة من الجمهور إلى جانب خبراته الكبيرة إعلامياً وفنياً .

وأضاف الكحكي : أتوقع أن يضيف مراد ببرنامجه الجديد نجاحات أكبر  تزيد رصيد ماحققه من قبل في مشواره الإعلامي.

وقال مراد مكرم : متحمس جداً  لانضمامي إلى شبكة تليفزيون النهار التي تمثل رقماً مهماً في معادلة الإعلام المصري والعربي بجماهيريتها الكبيرة وشخصيتها المستقلة المميزة ، إلى جانب انني تربطني صداقات وثيقة سواء بقياداتها أو بالنخبة اللامعة من مقدمي برامجها الذين يسعدني أن أكون بينهم .

برنامج مسائي ثلاثة أيام في الأسبوع 

من جانبه قال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار أن برنامج ( دماغ رجالة ) الذي سيقدمه مراد مكرم على " النهار لايف " سيكون برنامجاً مسائياً ثلاثة أيام في الأسبوع ، وهو نوع جديد تماماً مختلف في فكرته و محتواه وطبيعة ضيوفه وموضوعاته ومختلف أيضاً في أسلوب تقديمه ، وسيظهر مراد فيه بطريقة لم يشاهدها الجمهور في برامجه السابقة.

تليفزيون النهار مراد مكرم الفنان مراد البرامج جماهيرية

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