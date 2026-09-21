مراد مكرم ينضم إلى نجوم "النهار" ويقدم " دماغ رجالة "

أعلنت شبكة تليفزيون النهار رسمياً منذ قليل انضمام الإعلامي والفنان مراد مكرم إلى قائمة نجومها من مقدمي البرامج، حيث سيقدم برنامجاً يومياً بإسم “ دماغ رجالة ” على أحدث قنوات الشبكة " النهار life” اعتباراً من نوڤمبر المقبل.

وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار إن انضمام مراد مكرم إضافة كبيرة ومختلفة للقنوات لما يتمتع به من جماهيرية خاصة و شخصية مميزة وقريبة من الجمهور إلى جانب خبراته الكبيرة إعلامياً وفنياً .

وأضاف الكحكي : أتوقع أن يضيف مراد ببرنامجه الجديد نجاحات أكبر تزيد رصيد ماحققه من قبل في مشواره الإعلامي.

وقال مراد مكرم : متحمس جداً لانضمامي إلى شبكة تليفزيون النهار التي تمثل رقماً مهماً في معادلة الإعلام المصري والعربي بجماهيريتها الكبيرة وشخصيتها المستقلة المميزة ، إلى جانب انني تربطني صداقات وثيقة سواء بقياداتها أو بالنخبة اللامعة من مقدمي برامجها الذين يسعدني أن أكون بينهم .

برنامج مسائي ثلاثة أيام في الأسبوع

من جانبه قال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار أن برنامج ( دماغ رجالة ) الذي سيقدمه مراد مكرم على " النهار لايف " سيكون برنامجاً مسائياً ثلاثة أيام في الأسبوع ، وهو نوع جديد تماماً مختلف في فكرته و محتواه وطبيعة ضيوفه وموضوعاته ومختلف أيضاً في أسلوب تقديمه ، وسيظهر مراد فيه بطريقة لم يشاهدها الجمهور في برامجه السابقة.