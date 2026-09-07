مراد مكرم يفتح ملف أرشيف ماسبيرو المفقود: «يا ترى كام كنز تم إهداره؟»

كشف الفنان مراد مكرم عن واقعة أثارت حزنه بشأن أرشيف التلفزيون المصري، بعدما حاول العثور على لقاءات مصورة للشاعر والصحفي الراحل كامل الشناوي، استعدادًا لتجسيد شخصيته في عمل فني.

مراد مكرم

وأوضح مكرم أنه تحدث مع الناقد الفني طارق الشناوي، وعلم أن كامل الشناوي ظهر بالفعل في لقاءات تلفزيونية مع الإعلامية الراحلة سلوى حجازي وآخرين، إلا أن هذه التسجيلات لم تعد موجودة في أرشيف التلفزيون.

وأشار مكرم إلى أن جزءًا من أرشيف التلفزيون المصري فُقد، بحسب ما علم، نتيجة الإهمال أو البيع أو إعادة استخدام الشرائط القديمة لتسجيل مواد جديدة عليها، مؤكدًا أنه كان يعرف مسألة إعادة استخدام الشرائط خلال فترة عمله داخل ماسبيرو.

واختتم الفنان حديثه بتساؤل مؤلم: «حاجة تحزن بجد.. يا ترى كام كنز آخر من كنوز ماسبيرو تم إهداره؟»