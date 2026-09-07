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رئيس الوزراء يبحث مع البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يبحث مع البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار التنسيق الدوري المشترك بين الحكومة والبنك المركزي في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي اتصالاً بالتنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري، حرصاً على تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، على النحو الذي يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي، وفق رؤية الدولة وأولويات عمل برنامج الحكومة.

وشهد اللقاء استعراض عددٍ من المؤشرات ذات الصلة بأداء الاقتصاد المصري حالياً، وعلى رأسها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإشارة إلى موقف الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة على دول العالم.

كما تم التطرق إلى جهود التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى خطوات زيادة التدفقات الدولارية، لضمان توافر المقومات اللازمة لنمو الصناعة والقطاعات ذات الأولوية.

رئيس الوزراء محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة والبنك المركزي المصري الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي

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