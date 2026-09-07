لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ضرب المثل بالبعوضة في القرآن الكريم ليس أمرًا بسيطًا، بل يكشف عن إعجاز عظيم في خلق الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن هذه الكائنات الصغيرة تحمل أسرارًا مدهشة.

لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن البعوضة تمتلك تركيبًا معقدًا يفوق التصور، حيث تضم عددًا كبيرًا من العيون الدقيقة، إضافة إلى أجهزة متطورة تساعدها على أداء وظائفها بدقة عالية.

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن البعوضة تحتوي على منظومة متكاملة، تشمل أدوات لامتصاص الدم، وأجهزة للتخدير قبل اللدغ، وأخرى تمنع تجلط الدم، فضلًا عن نظام دقيق لتحليل ما تمتصه، ما يعكس مستوى بالغ الدقة في تكوينها.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، أن هذا الكائن الصغير يمتلك قدرات حسية متقدمة، تمكنه من التمييز بين الأجسام واختيار ما يناسبه، مؤكدًا أن البعوضة لا تعتمد على الدم كغذاء أساسي، بل تحتاجه لأغراض تتعلق بالتكاثر.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن هذه التفاصيل تكشف جانبًا من عظمة الخلق الإلهي، حيث تتجمع كل هذه الإمكانيات في كائن بالغ الصغر، مشددًا على أن ذلك يعجز البشر عن محاكاته مهما بلغ التقدم العلمي.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن اختيار البعوضة كمثال في القرآن يلفت النظر إلى أن العظمة الإلهية لا تُقاس بحجم المخلوق، بل بدقة صنعه وإحكامه، وهو ما يدعو إلى التأمل والتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى.