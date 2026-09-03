خالد الجندي: «فتبينوا» منهج التعامل مع الأحاديث.. وعلم الرواية حفظ القرآن والسنة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التعامل مع الأحاديث النبوية يجب أن يقوم على التثبت والهدوء، تنفيذًا لأمر الله تعالى: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، مشددًا على ضرورة عدم التسرع في القبول أو الرفض.

الإسلام وضع قواعد دقيقة للتعامل مع الأخبار

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن المنهج الصحيح عند سماع أي حديث هو التبين، دون انفعال أو اندفاع، لأن الإسلام وضع قواعد دقيقة للتعامل مع الأخبار.

«علم مصطلح الحديث»

وأشار إلى أن كلمة “فتبينوا” قام عليها علم كامل يُعرف بـ«علم مصطلح الحديث»، موضحًا أنه العلم الذي يبحث في حال الراوي والمروي، من حيث العدالة والضبط، وقبول الروايات أو ردّها وفق معايير علمية دقيقة.

وأضاف أن هذا العلم يُعد ترجمة عملية لأمر القرآن الكريم، ويشبه في دقته العلوم الحديثة التي تعتمد على التحقق والتوثيق، مثل أساليب الطب الشرعي في إثبات الحقائق.

وتابع الجندي أن ختم النبوة يقتضي وجود وسيلة تحفظ الدين للأجيال، لافتًا إلى أن الله أكرم الأمة بـ«علم الإسناد» الذي يقوم على نقل الروايات عبر الأجيال بدقة، وهو الأساس في حفظ السنة.

وأكد أن القرآن الكريم نفسه وصل إلينا عبر علم الرواية، مستشهدًا بالقراءات المختلفة مثل «رواية حفص عن عاصم» و«رواية ورش عن نافع»، موضحًا أن التشكيك في علم الرواية يؤدي بالضرورة إلى التشكيك في نقل القرآن ذاته.

وشدد على أن نقل القرآن تم بالتواتر، أي جيلًا بعد جيل، وهو ما يضمن ثبوته، مؤكدًا أن هذا المنهج العلمي في النقل هو ما حفظ النصوص الدينية عبر العصور.