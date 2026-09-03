خالد الجندي: الإسلام قائم على القرآن والسنة معًا ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ما يُثار حول عدم ضمان السنة النبوية غير صحيح، مشددًا على أن الدين الإسلامي قائم على الكتاب والسنة معًا، ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما.

السنة النبوية

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن النبي ﷺ كان يتحدث بغير القرآن، وأن هذا الكلام يمثل السنة، التي تشمل ما صدر عنه في شؤون الدين والدنيا.

القرآن محفوظ بنصه

وأشار إلى أن القرآن محفوظ بنصه، بينما السنة محفوظة بمعناها ورواياتها وسندها، من خلال جهود العلماء في التمحيص والتدقيق، مؤكدًا أن التعامل مع الأحاديث يقوم على منهج علمي دقيق.

وأضاف أن أي حديث يُنسب إلى النبي ﷺ يمر بثلاثة احتمالات: إما أنه مؤكد، أو مستحيل، أو محتمل، موضحًا أن جمهور الأحاديث يُصنف ضمن “المحتمل” الذي يحتاج إلى فحص وتدقيق.

وتابع الجندي أن القرآن نفسه أرشد إلى هذا المنهج، من خلال قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، لافتًا إلى أن المطلوب ليس الرفض أو القبول المطلق، بل التثبت والتحقق.

وأكد أن هذا الأسلوب يعكس العقلية الإسلامية في التعامل مع الأخبار، والتي تقوم على التحقق والنقاش، مشددًا على أن السنة النبوية جزء أصيل من الدين، ومكملة للقرآن الكريم ولا تنفصل عنه.