قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«باشات»: السيسي عزّز الحضور المصري في إفريقيا بزيارات شملت مختلف مناطق القارة
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية
في المركز الخامس.. مصر تحصد 58 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
الحرباء والذكاء الاصطناعي.. موكوينا يكشف طريقته التدريبية مع بيراميدز
حاتم باشات: سد جوليوس نيريري ليس المشروع الوحيد لمصر في حوض النيل
البابا تواضروس يشرح قانون «لا تدينوا لكي لا تُدانوا» من الكاتدرائية المرقسية
عقب ارتفاعه أمس .. سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026
«لما حد يشكرني بكون فوق السحاب».. الصيدلي مينا يكشف كواليس عمله في توصيل الطلبات
رايان جيجز عن مواجهة ميسي: «كان غير قابل للإيقاف.. واختفى أمامي فجأة»
البابا تواضروس يحدد 5 مبادئ لـ "عدم الإدانة" في عظة الأربعاء بالإسكندرية
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: احرصوا على بداية السنة القبطية الجديدة بلا إدانة
ترامب: لا أعتقد أن فنزويلا جاهزة لإجراء انتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يكشف سر اختلاف “إمرًا” و“نُكرًا” في قصة موسى والخضر

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الفروق اللغوية في القرآن الكريم تحمل دلالات عميقة، مشيرًا إلى الجدل بين العلماء حول أي التعبيرين أشد في قصة سيدنا موسى والخضر: “إمرًا” أم “نُكرًا”.

ما الفرق بين كلمتي “إمرًا” و“نُكرًا” في قصة موسى والخضر؟

وأوضح الشيخ خالد الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن القرآن استخدم وصف “إمرًا” عند خرق السفينة، بينما استخدم “نُكرًا” عند قتل الغلام، وهو ما فتح بابًا واسعًا لاجتهادات العلماء.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن فريقًا من العلماء يرى أن “نُكرًا” أشد، لأنها تتعلق بقتل نفس بريئة بشكل مؤكد، وهو فعل وقع بالفعل، مما يجعله أعظم في البشاعة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن فريقًا آخر يرى أن “إمرًا” هي الأشد، لأن خرق السفينة كان قد يؤدي إلى غرق جميع من عليها، أي إزهاق أرواح متعددة، وهو ما يجعله أخطر من قتل نفس واحدة.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن هناك رأيًا ثالثًا يجمع بين المعنيين، موضحًا أن “إمرًا” قد يكون أخف لأنه احتمال لم يقع، بينما “نُكرًا” أشد لأنه وقع بالفعل، وهو ما يبرز دقة التعبير القرآني وتنوع دلالاته.

وأكد أن هذا الاختلاف يعكس ثراء اللغة العربية وعمق النص القرآني، مشددًا على أن تعدد التفسيرات لا يعني التضارب، بل يكشف عن آفاق أوسع للفهم والتدبر.

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اختلاف “إمرًا” و“نُكرًا” في قصة موسى والخضر قصة موسى والخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ابنة عمي تسرقنا فماذا نفعل؟.. أمين الإفتاء يوضح

دار الإفتاء

هل يجوز للابن رفع دعوى نفقة على والده؟.. أمين الإفتاء يوضح

قبول الهدايا

هل يجوز لمديرة مدرسة قبول هدايا أولياء الأمور؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

البشرة
البشرة
البشرة

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد