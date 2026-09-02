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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إنجاز للقاهرة.. ماجد منير: تأكيد الصين على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي تطور مهم

ماجد منير
ماجد منير
محمود زيدان

أكد ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن تأكيد الصين على الحق المشروع لمصر في الدفاع عن مصالحها المائية وأمنها المائي يمثل تطورًا مهمًا في العلاقات المصرية الصينية، خاصة أنه جاء في بيان مشترك صدر في ختام مباحثات القمة المصرية الصينية.

وأوضح ماجد منير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر»، أن الموقف المصري تجاه قضية الأمن المائي ليس موقفًا جديدًا أو مستجدًا، وإنما هو موقف ثابت ومستمر، مؤكدًا أن مصر سبق أن أكدت حقها في الدفاع عن مصالحها المائية، خاصة في ظل ما تردد مؤخرًا بشأن وجود نوايا إثيوبية لبناء سدود جديدة.

وأشار إلى أن أهمية الموقف الصيني تكمن في أن دولة بحجم الصين تؤكد في بيان مشترك ومهم، عقب قمة مصرية صينية، إدراكها للحق المصري المشروع في حماية أمنها المائي، معتبرًا أن ذلك «تطور مهم جدًا» و«إنجاز مهم» لمصر.

وأضاف أن الصين لديها مصالح وعلاقات مع مختلف الأطراف، إلا أن تأكيدها تفهم الحق المصري المشروع وإدراكها لأهمية الأمن المائي لمصر يمثل رسالة مهمة، لافتًا إلى أن إعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تضمن استمرار حضور هذا الاستحقاق في المحافل والعلاقات الدولية.

وشدد رئيس تحرير جريدة الأهرام على أن الموقف المصري بشأن حماية الأمن المائي لا يرتبط بتطور عابر، وإنما يمثل ثوابت مصرية مستمرة تؤكد عليها الدولة في مختلف المناسبات.

ماجد منير أخبار توك شو الصين مصر القاهرة

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