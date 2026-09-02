الهيئة العامة للطرق تنفي هدم كوبري مفيض توشكى القديم بأسوان بسبب تشققات

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن هدم كوبري أعلى مفيض توشكى القديم بأسوان، بزعم وجود تشققات به.

ونفت الهيئة هذه الاخبار والمعلومات المغلوطة والغير صحيحة موضحة أن سبب إزالة الكوبري يرجع إلى قيام وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في هيئة السد العالي وخزان أسوان، بتنفيذ أعمال توسعة وتعميق قناة مفيض توشكى لزيادة القدرة التصريفية للقناة، والتي يمر أعلاها كوبري على طريق (أسوان – أبوسمبل)، والذي تم إنشاؤه عام 1995.

وأوضحت الهيئة أنه تم إجراء دراسة مستفيضة للكوبري وانتهت نتائج الدراسة إلى ضرورة إزالة الكوبري القائم وإنشاء كوبري جديد يتوافق مع الأبعاد الجديدة لقناة المفيض بعد أعمال التوسعة والتعميق.

وأهابت الهيئة العامة للطرق والكباري، في بيانها، بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة، حتى لا يتسبب نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.