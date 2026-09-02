إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة «تمناية» بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة «تمناية» على طريق دمياط، أمام استاد شربين بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة «تمناية» على طريق دمياط، أمام استاد شربين.

وانتقل ضباط المباحث وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أيمن عصام عبدالحميد، 16 عاما ، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح متفرقة بالجسم، ونادر السيد صبري، 20 عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد السيد السيد، 18 عاما ، بكسر مضاعف مفتوح بالركبة اليمنى.



كما أصيب أحمد محمد عطية، 12 عاما ، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، وأدهم رزق غانم، 21 عاما، باشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر وجروح متفرقة، ومحمد محمود حامد، 21 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى وخلع بالكتف الأيسر.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى شربين، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه