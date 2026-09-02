ضبط وقائع تتعلق بتجميع 253 بطاقة تموينية وتحرير 124 مخالفة بالدقهلية

واصلت الأجهزة الرقابية بالدقهلية حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

في يوم واحد فقط، تحركت حملات تموينية على مستوى المحافظة، بتوجيه وقيادة ميدانية من المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، لمتابعة المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والبترولية، وبمتابعة الأستاذ ياسر السعودي وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة، وبمشاركة فرق الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها.

في قطاع المخابز، تم تحرير 103 مخالفات شملت، 27 مخالفة نقص وزن أقل من 10 جرامات، و18 مخالفة نقص وزن أقل من 20 جم، و24 مخالفة تصرف في الدقيق، إلى جانب 13 مخالفة عدم وجود سجل، و5 مخالفات غلق بدون إذن، و4 مخالفات تجميع بطاقات تموينية، وغيرها من المخالفات.

وفي قطاع الأسواق العامة، 16 مخالفة

تصدرها عدم الإعلان عن الأسعار بـ7 مخالفات، و4 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، إلى جانب مخالفتين لسلع مجهولة المصدر ومخالفات أخرى.

وفي قطاع تجار التموين، 5 مخالفات

من بينها 3 مخالفات غلق في مواعيد العمل الرسمية، ومخالفة عدم وجود سجل، ومخالفة عدم الإعلان عن المقررات التموينية.

كما تم ضبط، 253 بطاقة تموينية في وقائع تجميع، وطن دقيق مجهول المصدر داخل أحد المخابز السياحية، وضبط 2 طن زيوت صويا، طن كاتشب، طن كمون، 700 كجم صودا كاوية، 15 عبوة أكسيد التيتانيوم.