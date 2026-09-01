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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انطلاق مسابقة أفضل مدرسة في الدقهلية بمناسبة العام الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعاً موسعاً ، ضم  قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس المحافظة، ذلك بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات ذات الصلة.

و أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة تجهيزات المدارس بجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك أعمال الصيانة الشاملة للمباني، وتوفير الأثاث المدرسي، وإنهاء أعمال النظافة والتجميل داخل المدارس وخارجها، مؤكدا أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تضمن للطلاب تحقيق أقصى استفادة من العملية الدراسية.

ووجه المحافظ رسالة إلى القيادات التعليمية والمعلمين، واصفاً إياهم بـ"خط الدفاع الأول في المجتمع"، وذلك لمواجهة الأفكار والسلوكيات السلبية، وتحصين الأبناء من الأفكار المشبوهة والشائعات المغرضة التي تستهدف عقول الشباب، وأكد أن الإدارة المدرسية والمعلمين يمثلون القدوة والرمز، مما يضع على عاتقهم مسؤولية كبرى في توعية الطلاب بقيم التربية والتعليم، وتعزيز الهوية الوطنية، وربط الأبناء بتاريخهم وجذورهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتصدي للأكاذيب والأفكار السامة التي تشكل خطراً حقيقياً على الأجيال.

وشدد المحافظ  على أن التعليم الصحيح يقوم على التربية قبل التعليم، وغرس القيم النبيلة في نفوس الطلاب، إلى جانب رفع كفاءة العملية التعليمية بشكل مستدام، كما أكد على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية التعليمية في مختلف المراحل، وتوفير احتياجات المدارس والمعلمين، مثمناً دور المجتمع المدني، والنواب، ورجال الأعمال في الدقهلية، الذين يضربون أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات التعليمية.

وأعلن المحافظ عن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مدرسة على مستوى كل إدارة بإجمالي 17 مدرسة على مستوى المحافظة كل فصل دراسي وصرف مكافأة مالية لكل مدرسة منهم، وذلك من خلال لجنة معايير الجودة بمديرية التربية والتعليم، على أن يتضمن التقييم أفضل سلوكيات للطلاب وأفضل قيم تعلم، وأفضل انضباط سلوكي بالمدرسة لدى الطلاب، والحفاظ على المدرسة، ومدى معرفة الطلاب برموز وأعلام المحافظة، وغيرها من عناصر التقييم، على أن يتم تكريم المدارس الفائزة في احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة، وذلك لتشجيع الجميع على البذل والتميز.

وأكد المحافظ  على ضرورة المتابعة اليومية لنظافة المدارس من الداخل والخارج، مع الاهتمام بنظافة خزانات المياه وإجراء الصيانة الدورية لها، والتنسيق مع شركة المياه لضمان توافرها بشكل مستمر، مؤكداً أن نظافة المدرسة والحفاظ عليها هي مسؤولية مشتركة بين الإدارة والمعلمين والطلاب.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المدرسة هي البيت الحقيقي لبناء الأجيال القادمة التي ستقود هذا الوطن، وأن استمرار رفع مستوى العملية التعليمية يجب أن يصاحبه رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بتاريخ وطنهم وقضاياهم، ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على حمل راية المستقبل.

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