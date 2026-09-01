جمال القليوبي: مصر تعزز أمن الطاقة وتوسع دورها الإقليمي في الغاز



أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن قطاع البترول المصري نجح في تأمين احتياجات الكهرباء والمواطنين من الغاز خلال أشهر الصيف، عبر استيراد الغاز المسال وزيادة قدرات استقبال وإعادة تغييز الشحنات.

وقال جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن انتظام سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية ساهم في استعادة ثقة المستثمرين وزيادة أنشطة الحفر والاستكشاف، مع ارتفاع عدد الآبار العاملة إلى أكثر من 120 بئرًا.

يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتصدير الغاز

وتابع أنه تستعد مصر لنقل إنتاج حقل «كرونوس» القبرصي إلى أراضيها من خلال ربطه بالبنية التحتية لحقل ظهر، مؤكدا أنه سيبدأ الإنتاج المتوقع خلال الربع الأول من 2028، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتصدير الغاز.