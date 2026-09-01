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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية يتوسع في الدروس الدعوية للصم وضعاف السمع بالجامع الأزهر

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أحمد سعيد

قرَّر مجمع البحوث الإسلامية التوسُّع في الدروس الدعويَّة المقدَّمة بلغة الإشارة للصُّم وضعاف السمع بالجامع الأزهر في ضوء الإقبال الكبير الذي شهدته؛ لتُعقد يومَي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، بدلًا من يوم واحد.

البحوث الإسلامية يتوسع في الدروس الدعوية للصم وضعاف السمع

وتُقدَّم هذه الدروس في كلِّ يومٍ من يومَي انعقادها من خلال 7 مجموعات تعمل في توقيت واحد، جرى تقسيمها وَفق الفئات المختلفة؛ بما يراعي احتياجات الأطفال والنساء والرجال، ويُسهم في تحقيق مزيدٍ مِنَ التفاعل والفائدة.

وأكَّد د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ التوسُّع في هذه الدروس يأتي استجابةً للإقبال الكبير الذي شهدته، وحرصًا على استمرار التواصل المباشر والفعَّال مع فئة الصُّم وضعاف السمع، وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من البرامج والدروس الدعويَّة بلغةٍ يفهمونها ويتفاعلون معها.

وأشار فضيلته إلى أنَّ البرنامج التدريبي لتأهيل وعَّاظ الأزهر وواعظاته على استخدام لغة الإشارة أسهم في إعداد كوادر دعويَّة قادرة على التواصل مع هذه الفئة، لافتًا إلى أنَّ اجتياز عددٍ مِنَ الوعَّاظ والواعظات للبرنامج وحصولهم على شهاداتٍ معتمدة أتاح التوسُّع في تقديم الدروس وزيادة عدد أيام انعقادها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إلهام شاهين، المشرفة على واعظات الأزهر، أنَّ رسالة مجمع البحوث الإسلاميَّة تقوم على الوصول بالدعوة إلى مختلِف فئات المجتمع، وَفق احتياجات كل فئة ووسائل التواصل المناسبة لها، مؤكِّدةً أنَّ الاهتمام بفئة الصُّم وضعاف السمع يمثِّل جانبًا مهمًّا من تطوير العمل الدعوي، ويعكس الحرص على أن تصل الرسالة الدِّينيَّة الصحيحة إلى الجميع.

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