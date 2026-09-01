روفيدا فتحي تحصد ميداليتين في رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط 2026

تمكّنت البطلة روفيدا فتحي، لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال من التتويج بميدالتين ذهبية وفضية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» والمستمرة حتى 3 سبتمبر الجاري بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وحصدت روفيدا فتحي الميدالية الذهبية في حركة النتر ضمن منافسات وزن 69 كجم بعد رفع ثقل قدره 129 كجم، كما حصدت فضية الخطف برفع ثقل قدره 101 كجم.

وارتفع رصيد الفراعنة حتى الآن إلى 42 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 14 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و14 ميدالية برونزية.

تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.