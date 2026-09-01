محافظ أسيوط يهنئ نور الدين زكي بعد تتويجه بذهبية وفضية رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط

هنأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، البطل المصري نور الدين زكي، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة أسيوط وبطل منتخب مصر لرفع الأثقال، بمناسبة تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف والميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر لوزن 65 كجم، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة لسجل إنجازات الرياضة المصرية ويجسد قدرات أبناء أسيوط على المنافسة وتحقيق البطولات في المحافل الدولية.

وأكد محافظ أسيوط أن الإنجاز الذي حققه البطل نور الدين زكي يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ويعكس ما يمتلكه أبناء المحافظة من مواهب رياضية واعدة قادرة على رفع اسم مصر عاليًا، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدمه اللاعب خلال المنافسات، وما أظهره من إصرار وعزيمة وروح تنافسية أهلته للصعود إلى منصة التتويج وحصد ميداليتين لمصر.

وأوضح أن البطل المصري نجح في حصد ذهبية منافسات الخطف بعد رفع 133 كجم في المحاولة الثالثة، عقب نجاحه في رفع 127 كجم في المحاولة الأولى و131 كجم في المحاولة الثانية، ليؤكد تفوقه ويعتلي منصة التتويج ممثلًا للمنتخب الوطني، قبل أن يواصل تألقه في منافسات الكلين والنتر برفع 161 كجم، ليحصد الميدالية الفضية ويضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده الرياضي.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التتويج يؤكد أهمية منظومة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والدور الذي يؤديه المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في اكتشاف اللاعبين الواعدين وإعدادهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وصولًا إلى الانضمام للمنتخبات الوطنية والمنافسة على منصات التتويج ورفع علم مصر في مختلف المحافل.

ووجه اللواء محمد علوان خالص التهنئة للبطل نور الدين زكي ومدربيه وجميع القائمين على إعداده وتأهيله، متمنيًا له استمرار النجاح والتوفيق في البطولات المقبلة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية، ومواصلة رفع علم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية.

وأكد محافظ أسيوط أن الاستثمار في الشباب واكتشاف ورعاية الموهوبين يمثلان أحد أهم ركائز بناء جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات، مشددًا على أهمية توفير البيئة الداعمة للرياضيين والموهوبين، بما يساعدهم على تطوير قدراتهم وتحويل مواهبهم إلى إنجازات ترفع اسم الوطن.

يُذكر أن البطل المصري نور الدين زكي توج بذهبية الخطف وفضية الكلين والنتر في منافسات رفع الأثقال لوزن 65 كجم، ضمن فعاليات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية، والمقرر أن تستمر منافساتها حتى 3 سبتمبر 2026.