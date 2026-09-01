قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة للقبض على شاب أنهي حياة زوجة شقيقه بـ "بمادة حارقة " في المنيا
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم
من مدرجات التتش إلى قلعة البلوجرانا.. حمزة عبدالكريم يكتب التاريخ في برشلونة
وزير النقل يتابع مع سفير اليابان بالقاهرة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
بالأرقام.. منال عوض تتلقى تقريرا حول نتائج الحملات التفتيشية بالمحافظات
مدبولي: تسريع إجراءات إنشاء منطقة حرة للنفط والغاز في العلمين الجديدة
التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الثانوية في التنسيق
تجربة العميد خير دليل..وليد الركراكي يعلق على عقدة الخواجة فى المنتخبات
روسيا أطلقت أكثر من 2800 طائرة مسيرة بمحركات نفاثة على أوكرانيا خلال أغسطس
في ثاني الجلسات.. دفاع «المستشار المزيف» يطالب بعرضه على الطب الشرعي
رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس 2026" بمدينة نصر
كيف كان يأتي الوحي إلى النبي ﷺ؟ .. علي جمعة يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ نور الدين زكي بعد تتويجه بذهبية وفضية رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط

اللاعب نور الدين زكي
اللاعب نور الدين زكي
إيهاب عمر

هنأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، البطل المصري نور الدين زكي، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة أسيوط وبطل منتخب مصر لرفع الأثقال، بمناسبة تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف والميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر لوزن 65 كجم، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة لسجل إنجازات الرياضة المصرية ويجسد قدرات أبناء أسيوط على المنافسة وتحقيق البطولات في المحافل الدولية.

وأكد محافظ أسيوط أن الإنجاز الذي حققه البطل نور الدين زكي يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ويعكس ما يمتلكه أبناء المحافظة من مواهب رياضية واعدة قادرة على رفع اسم مصر عاليًا، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدمه اللاعب خلال المنافسات، وما أظهره من إصرار وعزيمة وروح تنافسية أهلته للصعود إلى منصة التتويج وحصد ميداليتين لمصر.

وأوضح أن البطل المصري نجح في حصد ذهبية منافسات الخطف بعد رفع 133 كجم في المحاولة الثالثة، عقب نجاحه في رفع 127 كجم في المحاولة الأولى و131 كجم في المحاولة الثانية، ليؤكد تفوقه ويعتلي منصة التتويج ممثلًا للمنتخب الوطني، قبل أن يواصل تألقه في منافسات الكلين والنتر برفع 161 كجم، ليحصد الميدالية الفضية ويضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده الرياضي.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التتويج يؤكد أهمية منظومة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والدور الذي يؤديه المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في اكتشاف اللاعبين الواعدين وإعدادهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وصولًا إلى الانضمام للمنتخبات الوطنية والمنافسة على منصات التتويج ورفع علم مصر في مختلف المحافل.

ووجه اللواء محمد علوان خالص التهنئة للبطل نور الدين زكي ومدربيه وجميع القائمين على إعداده وتأهيله، متمنيًا له استمرار النجاح والتوفيق في البطولات المقبلة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية، ومواصلة رفع علم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية.

وأكد محافظ أسيوط أن الاستثمار في الشباب واكتشاف ورعاية الموهوبين يمثلان أحد أهم ركائز بناء جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات، مشددًا على أهمية توفير البيئة الداعمة للرياضيين والموهوبين، بما يساعدهم على تطوير قدراتهم وتحويل مواهبهم إلى إنجازات ترفع اسم الوطن.

يُذكر أن البطل المصري نور الدين زكي توج بذهبية الخطف وفضية الكلين والنتر في منافسات رفع الأثقال لوزن 65 كجم، ضمن فعاليات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية، والمقرر أن تستمر منافساتها حتى 3 سبتمبر 2026.

أسيوط محافظ أسيوط البطل المصري المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي منتخب مصر لرفع الأثقال الميدالية الذهبية الميدالية الفضية دورة ألعاب البحر المتوسط الرياضة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

الاهلي وسيراميكا

واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

...

راندة المنشاوي تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير والإسكان بدمياط الجديدة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

توقيع بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"أكاديمية السادات"في مجالات التدريب

جانب من الاجتماع

رئيس العربية للتصنيع ووزير الصناعة يبحثان تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

بالصور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد