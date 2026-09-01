وفد مصري يضم 28 خبيرًا يشارك بمعرض لإعادة التدوير بالصين.. نوفمبر القادم

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تشارك مصر بوفد متخصص يضم نحو 28 من القيادات والخبراء ورجال الأعمال في قطاع إعادة تدوير المخلفات ، في فعاليات معرض ومؤتمر الموارد وإعادة التدوير CRRE 2026 المقرر إقامته بمدينة سوتشو الصينية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2026.

وتأتي المشاركة تحت رعاية الجمعية التعاونية لإدارة المخلفات وبالتعاون مع رئيس لجنة المخلفات الإلكترونية باتحاد الصناعات المصرية في إطار دعم التعاون المصري – الصيني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الاقتصاد الدائري.

ويضم الوفد ممثلين عن شركات متخصصة في تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، البلاستيك، البطاريات، الإطارات، المنسوجات والمخلفات الصناعية والصلبة حيث يستهدف الوفد الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في الفرز والمعالجة وإعادة التدوير واسترداد المواد الخام والمعادن.

كما تتضمن المشاركة عقد لقاءات B2B مع الشركات الصينية لبحث فرص الشراكة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وإنشاء مشروعات وخطوط إنتاج متخصصة في مصر.

وفي إطار دعم التعاون الدولي تم اختيار أحمد سالم، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المخلفات الإلكترونية باتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتدوير المخلفات الإلكترونية سفيرًا لمعرض CRRE في مصر والشرق الاوسط وتم توقيع برتوكول تعاون.

وأكد أحمد سالم، رئيس لجنة المخلفات الإلكترونية باتحاد الصناعات المصرية أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الصيني تماشيا مع رؤية القيادة السياسية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق العربية والأفريقية بما يسهم في تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية ودعم الاستثمارات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة.

ويُعد CRRE 2026 منصة دولية تجمع المتخصصين والمصنعين والمستثمرين في قطاع إعادة تدوير الموارد وتوفر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير صناعة الاقتصاد الدائري.





