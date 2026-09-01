قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود القياتي: انخفاض درجات الحرارة.. وتحسن الأجواء ليلًا
سقوط مأساوي ينهي حياة طالب طب داخل المدينة الجامعية بالدقي
منافسات مصر اليوم الثلاثاء في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
القوات المسلحة تواصل دورها المجتمعي لخدمة ذوي الهمم وكبار السن
تفتيش وتخريب.. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية
سؤال برلماني بشأن تعويضات أصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات
رئيس الوزراء يبحث مع مسئولي إمارة الفجيرة إجراءات استكمال تنفيذ مشروع شركة "الفجيرة العلمين" للنفط والغاز
وزيرا الخارجية والري: الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية
مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز
هل تقرر إلغاء التعريب لطلاب اللغات بعد تطبيق البكالوريا المصرية؟|التعليم تحسم الجدل
عبد العاطي وسويلم يبحثان تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم الأمن المائي
ميدو يحتفي بأول مشاركة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة: قادر يبقى من أحسن مهاجمي العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفد مصري يضم 28 خبيرًا يشارك بمعرض لإعادة التدوير بالصين.. نوفمبر القادم

وفد مصري
وفد مصري
أ ش أ

تشارك مصر بوفد متخصص يضم نحو 28 من القيادات والخبراء ورجال الأعمال في قطاع إعادة تدوير المخلفات ، في فعاليات معرض ومؤتمر الموارد وإعادة التدوير CRRE 2026 المقرر إقامته بمدينة سوتشو الصينية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2026.

وتأتي المشاركة تحت رعاية الجمعية التعاونية لإدارة المخلفات وبالتعاون مع رئيس لجنة المخلفات الإلكترونية باتحاد الصناعات المصرية في إطار دعم التعاون المصري – الصيني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الاقتصاد الدائري.

ويضم الوفد ممثلين عن شركات متخصصة في تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، البلاستيك، البطاريات، الإطارات، المنسوجات والمخلفات الصناعية والصلبة حيث يستهدف الوفد الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في الفرز والمعالجة وإعادة التدوير واسترداد المواد الخام والمعادن.

كما تتضمن المشاركة عقد لقاءات B2B مع الشركات الصينية لبحث فرص الشراكة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وإنشاء مشروعات وخطوط إنتاج متخصصة في مصر.

وفي إطار دعم التعاون الدولي تم اختيار أحمد سالم، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المخلفات الإلكترونية باتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتدوير المخلفات الإلكترونية سفيرًا لمعرض CRRE في مصر والشرق الاوسط وتم توقيع برتوكول تعاون.

وأكد أحمد سالم، رئيس لجنة المخلفات الإلكترونية باتحاد الصناعات المصرية أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الصيني تماشيا مع رؤية القيادة السياسية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق العربية والأفريقية بما يسهم في تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية ودعم الاستثمارات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة.

ويُعد CRRE 2026 منصة دولية تجمع المتخصصين والمصنعين والمستثمرين في قطاع إعادة تدوير الموارد وتوفر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير صناعة الاقتصاد الدائري.



 

مصر التعاون المصري – الصيني مدينة سوتشو الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

ترشيحاتنا

سفيان بن جديدة

سفيان بن جديدة يغيب عن مران الأهلي بسبب شد خفيف.. وموعد عودته

دورة ألعاب البحر المتوسط

منافسات مصر اليوم الثلاثاء في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا

محمد صلاح

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور ضد جنتشلربيرليجي بالدوري التركي

بالصور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد