محافظ أسيوط يفتتح معرضًا للمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، يرافقه النائب وليد أحمد صلاح أبو دنقل، عضو مجلس النواب، معرضًا للمستلزمات المدرسية والسلع والمنتجات الغذائية بشارع الهلالي، والذي يُقام بالتعاون مع حزب الجبهة الوطنية، لتوفير احتياجات الأسر بأسعار مخفضة، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، جاء ذلك بحضور أبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط.

حيث تفقد محافظ أسيوط أجنحة وأقسام المعرض، واطلع على ما يضمه من تشكيلة متنوعة من المستلزمات والاحتياجات المدرسية، من بينها الأدوات المدرسية والمكتبية، والأحذية المدرسية والرياضية، والحقائب المدرسية، والكشاكيل والأقلام وأدوات الرسم، إلى جانب الزي المدرسي للبنين والبنات، فضلًا عن الملابس والمفروشات، وكذلك مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية، تشمل الخضراوات والفاكهة والزيوت والسمن واللحوم والدواجن وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول المنتجات المعروضة وأسعارها، والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 40%، بما يوفر خيارات متنوعة للأسر ويسهم في تلبية احتياجاتها بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشاد بما يقدمه المعرض من منتجات متنوعة، مؤكدًا أهمية الجمع بين جودة المنتجات وتنافسية الأسعار بما يحقق استفادة حقيقية للمواطنين، داعيًا مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقطاع الخاص إلى التوسع في إقامة مثل هذه المعارض، والمشاركة الفاعلة في دعم جهود الدولة لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ووجه محافظ أسيوط الشكر إلى حزب الجبهة الوطنية، والنائب وليد أحمد صلاح أبو دنقل، عضو مجلس النواب، على تنظيم المعرض، معتبرًا إقامته خطوة إيجابية تعكس المشاركة المجتمعية الفاعلة في مساندة جهود الدولة، وتوفير المستلزمات المدرسية والاحتياجات الأساسية للأسر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وتذليل أي عقبات أمام إقامة المزيد من المعارض والمبادرات التي تستهدف توفير احتياجات المواطنين، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وكافة شركاء التنمية.