أيمن يونس: معتمد جمال الأنسب للفترة الحالية وأرفض عملية القضاء على ناصر منسي

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يمتلكون شخصية قوية داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق يقدم أداءً جيدًا خلال الشوط الثاني من المباريات، رغم تأخر فترة الإعداد للموسم الحالي.

وقال يونس، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إن حصد الزمالك 7 نقاط من أصل 9 في بداية مشواره ببطولة الدوري يُعد إنجازًا، في ظل الظروف التي مر بها الفريق خلال فترة الإعداد.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن معتمد جمال هو الأنسب لقيادة الفريق خلال الفترة الحالية، مطالبًا بمنحه الفرصة الكاملة، خاصة أنه يقدم أداءً مميزًا مع الزمالك.

وأشار يونس إلى أن حسام أشرف يمتلك جميع المقومات التي تؤهله للعب في مركز رأس الحربة، مؤكدًا أنه لاعب مكتمل الأركان في هذا المركز.

كما شدد على رفضه لما وصفه بـ«عملية القضاء على ناصر منسي»، مؤكدًا أن الزمالك يحتاج إلى جميع لاعبيه خلال الفترة المقبلة، وأن وجود أكثر من خيار في مختلف المراكز يصب في مصلحة الفريق.