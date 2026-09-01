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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تحمي هيئة الطاقة الذرية الأسواق المصرية من التلوث الإشعاعى

الكشف على الأغذية
الكشف على الأغذية
وفاء نور الدين

هل فكرت يومًا ماذا يحدث للمنتجات الواردة من الخارج قبل أن تصل إلى الأسواق المصرية؟ 

لكي تصل المنتجات الي الأسواق بثقة وأمان، تقوم هيئة الطاقة الذرية بفريق  من الخبراء والعلماء والفنيين المتخصصين والمدربين من الهيئة في الموانئ والمنافذ المصرية، بفحصها للتأكد من خلو الواردات من أي تلوث إشعاعي، حمايةً لصحة المواطن والبيئة. 

فوراء كل عملية فحص منظومة بشرية وعلمية متكاملة من خبراء وعلماء وفنيين متخصصين ومدربين، يعملون باستخدام أجهزة قياس متطورة ووفق معايير الجودة المعتمدة.

وتمتد منظومة الكشف الإشعاعي إلى فحص الصادرات المصرية أيضًا، للتأكد من خلوها من التلوث الإشعاعي، بما يدعم سلامة المنتجات المصرية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

لماذا يتم فحص المنتجات الواردة؟ 

للتأكد من عدم دخول منتجات تحتوي على تلوث إشعاعي أو تتجاوز المستويات المسموح بها، وفق المعايير والضوابط المعتمدة.يتم ذلك في عدة خطوات هي:

1️⃣- وصول الشحنة:
تبدأ رحلة الفحص فور وصول الشحنة إلى الميناء أو المنفذ.

2️⃣- الكشف الإشعاعي:
تستخدم فرق متخصصة أجهزة محمولة للكشف عن أي مؤشرات إشعاعية غير طبيعية.

3️⃣- التحقق وسحب العينات:
إذا ظهرت قراءة تستدعي مزيدًا من التحقق، تُسحب العينات وفق الإجراءات المعتمدة.

4️⃣ - التحليل المعملي:
تُرسل العينات إلى المعامل المتخصصة، ومنها المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية، لإجراء قياسات دقيقة باستخدام أجهزة الجرمانيوم عالية الدقة.

5️⃣- القرار النهائي:
تُقارن النتائج بالمستويات والمعايير المعتمدة، وعلى أساسها يُتخذ القرار المناسب بشأن الشحنة.

6️⃣- وصول المنتج الآمن:
وبعد التأكد من سلامة الشحنة، تكمل رحلتها حتى تصل إلى المواطن. 

 

ماذا يحدث إذا ظهرت قراءة غير طبيعية؟

ظهور قراءة غير طبيعية لا يعني رفض الشحنة مباشرة، بل تبدأ إجراءات التحقق وسحب العينات وإجراء التحاليل المتخصصة لتحديد مستوى النشاط الإشعاعي بدقة.

وفي حال ثبوت عدم مطابقة الشحنة، تُتخذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد والضوابط المعمول بها، بما في ذلك رفض الشحنة وإعادتها إلى بلد المنشأ وفق الإجراءات المقررة.

هيئة الطاقة الذرية الأسواق المصرية معايير الجودة المعتمدة التلوث الإشعاعي

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