أيمن يونس: شيكوبانزا لاعب مشعوذ.. والزمالك منافس على الدوري بسبب جمهوره

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن المنافسة على لقب الدوري المصري ستكون قوية خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك تمثل عاملًا مهمًا في استمرار الفريق كمنافس على البطولة.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "لا يوجد فوارق كبيرة بين اللاعبين في الدوري المصري، واللي بيفرق هو الجمهور، وأي حد في مجلس الزمالك بيعمل ألف حساب لجمهور الزمالك".

وأضاف: "الزمالك في الشوط الثاني عمل أداء رائع أمام البنك الأهلي، رغم إنه لم يعمل فترة إعداد، والزمالك منافس على لقب الدوري بسبب جمهوره".

وتابع: "ناشئو الزمالك اكتسبوا خبرات كبيرة من الموسم الماضي، ومعتمد جمال مدرب بطل بسبب نجاحه في السيطرة على الفريق".

وأردف: "معتمد كان موفق في مباراة البنك الأهلي، وده ظهر من التغييرات وتسجيل اللاعبين للأهداف بعد مشاركتهم في الشوط الثاني".

وعن شيكوبانزا، قال أيمن يونس: "شيكوبانزا لاعب مشعوذ، وأحيانًا لا ينفذ التعليمات وعنده فوضى في الأداء الفني، ومعتمد جمال مش عامل ضغط على اللاعب وعارف يحتويه".

وأضاف: "الدوري المصري الموسم الحالي ممتع، وتشعر إنه الدوري الإنجليزي".

وأوضح: "لا يوجد فريق في الدوري عبّر عن قوته غير بيراميدز، وحتى الأهلي ما زال يعاني في الموسم الحالي بعد التعاقد مع مدرب جديد، والزمالك يعاني من غياب بيزيرا".

وعن موقف بيزيرا، قال: "عودة بيزيرا للزمالك ستكون صعبة، وهيواجه الجمهور إزاي؟ هو لاعب جيد، ولكنه لاعب عاق وفي حاجة في دماغه، والأفضل رحيله وتستفاد منه ماليًا".

واختتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "الزمالك لما يسدد ديونه الوضع هيختلف، ويعرف يواجه أي لاعب بقوة، ولما تسدد مستحقات اللاعبين في معادها، أي لاعب يعترض ياخد على دماغه".