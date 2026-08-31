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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نسبة المشاركة تؤجل تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

محمد هاني
محمد هاني
ميرنا محمود

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب من إدارة النادي إلغاء نسبة المشاركة في المباريات للموافقة على تمديد عقده.


وأوضح في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع محمد هاني شهدت عدة أزمات تسببت في تأجيل التجديد حتى الأن، وحسب تأكيدات مصادر في الأهلي، فإن أكبر الأزمات التي تعرقل هذا الملف حالياً هي رغبة اللاعب في إلغاء بند المشاركة بجانب رغبته في الحصول على قيمة عقده كاملاً وهو 35 مليون جنيه في الموسم.


واختتم أنه وفقا لمصادرنا فإن هاني طلب في البداية، 40 مليون جنيه سنوياً قبل أن يوافق على تخفيض هذا المبلغ إلى 35 مليون جنيه لكنه طلب هذا المبلغ كاملاً بعيداً عن نسبة المشاركة أو "مكافآت" الفوز بالبطولات.

هاني حتحوت محمد هاني الأهلي عقد محمد هاني

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