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يتجاوز 10.2 مليون طن.. الموسم الحالي الأكبر في تاريخ إنتاج القمح في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يتجاوز 10.2 مليون طن.. الموسم الحالي الأكبر في تاريخ إنتاج القمح في مصر

قمح
قمح
محمود زيدان

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الموسم الحالي يُعد الأكبر في تاريخ إنتاج القمح في مصر، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح بلغت نحو 7.3 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح جاد، خلال لقاء مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، إن إجمالي إنتاج القمح تجاوز 10.2 مليون طن خلال الموسم الحالي، مقابل أقل من 9.5 مليون طن العام الماضي، لافتًا إلى أن معدلات التوريد سجلت نحو 5 ملايين طن، بزيادة تتجاوز مليون طن عن العام السابق.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هذه الزيادة غير المسبوقة في إنتاج القمح ترجع إلى عدد من العوامل، في مقدمتها استخدام أصناف القمح المصرية عالية الإنتاجية، والتي تنتجها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، مؤكدًا أن المزارعين أصبح لديهم ثقة كبيرة في هذه الأصناف وقدرتها على تحقيق إنتاجية مرتفعة.

وأضاف أن الإرشاد الزراعي لعب دورًا مهمًا في زيادة الإنتاج، من خلال القوافل والحملات القومية لتوعية المزارعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة، بما ساهم في تحسين الممارسات الزراعية ورفع الإنتاجية.

أخبار توك شو القمح الزراعة تقارير متحدث باسم وزارة الزراعة

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