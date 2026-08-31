البطل الأولمبي محمد السيد لاعب المنتخب لسلاح سيف المبارزة: عيني على أولمبياد لوس أنجلوس

قال البطل الأولمبي محمد السيد، لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، والمتوج حديثًا بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، إن الميدالية الذهبية شرف كبير وإنجاز كبير له، متابعًا: "شرف كبير لي أن أتمكن من تحقيق الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط للمرة الثانية على التوالي، وأن أرفع علم مصر على منصة دورة الألعاب، هذا شرف كبير لي، وأتمنى أن أتمكن دائمًا من رفع علم مصر في المحافل الدولية".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي لؤي أباظة، على قناة "إكسترا نيوز": "هو شرف كبير لي ولأي رياضي أن نحقق ميداليات لمصر ونرفع علمها، وأتمنى التوفيق لبقية اللاعبين الذين ما زالوا يشاركون في المنافسات حاليًا، ما زلت أرى منتخبات تصل إلى تورنتو ولم تبدأ منافساتها بعد، ولذلك أتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله ربنا يكرمكم على التعب والمجهود الذي بذلتموه، ويكافئكم بالميداليات التي كنتم تخططون لتحقيقها".

وتابع: "عيني على أولمبياد لوس أنجلوس، وهذا هو الهدف الكبير، بعد سنتين، أو أقل من سنتين، يعني إحنا في شهر سبتمبر، وفي شهر يوليو سنة 2028 سأكون على أرض الملعب".

وأوضح: "هذا الإنجاز الكبير بالنسبة لي، وهناك إنجازات صغيرة خلال السنتين دول، منها أن أتمكن من تحقيق ميداليات ذهبية في كؤوس العالم المقبلة على قدر استطاعتي، وأن أحافظ على تصنيفي الدولي، أنا حاليًا المصنف الأول عالميًا في سلاح سيف المبارزة للرجال، وهذا إنجاز تاريخي".