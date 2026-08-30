الصحة: 3.3 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للتدخلات الطبية الحرجة، والتي انطلقت في أغسطس 2018، نجحت حتى الآن في إجراء أكثر من 3 ملايين و342 ألف عملية جراحية ودقيقة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، على قناة «Dmc» أن هذا الرقم لا يمثل مجرد إحصائية، بل يعكس رسالة طمأنينة وجهتها الدولة المصرية أكثر من 3.3 مليون مرة للمواطنين، مؤكداً أن جميع التدخلات الجراحية تُقدم للمواطن دون أن يتحمل أي أعباء مالية، مهما بلغت درجة صعوبتها أو تعقيدها أو تكاليفها.

وأشار عبد الغفار إلى أن المبادرة تشمل جراحات القلب والصدر، وزراعة الكلى والكبد، وزراعة القوقعة السمعية للأطفال، بالإضافة إلى جراحات المخ والأعصاب.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المنظومة رفعت عن كاهل المريض مشقة البحث عن المستشفيات، موضحًا أن الغرفة المركزية للمبادرة تتولى بالتنسيق مع الخط الساخن (13500) توجيه المريض إلى مكان إجراء العملية في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه بمجرد توقيع الكشف الطبي على المريض في أصل شبكة المستشفيات المشاركة، والتي تضم نحو 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، يتم فوراً تحديد الجهة والمستشفى المنفذة للتدخل الجراحي المطلوب واللازم.