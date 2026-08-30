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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الملحن حسن دنيا يكشف لـ«صدى البلد» تطورات حالته الصحية وموعد خضوعه لعملية جراحية

الملحن حسن دنيا
الملحن حسن دنيا
أوركيد سامي

كشف الملحن حسن دنيا عن آخر تطورات حالته الصحية، موضحًا أن حالته مستقرة خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع استعداده للخضوع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من الإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة التي تسبق التدخل الجراحي.

وأوضح حسن دنيا أن موعد العملية كان مقررًا له يوم السبت، إلا أنه تم تأجيلها لظروف وإجراءات طبية، مؤكدًا أنه من المنتظر تحديد الموعد النهائي لإجرائها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال كافة الفحوصات المطلوبة والتأكد من جاهزيته الصحية.

وقال الملحن حسن دنيا، في تصريحات لـ«صدى البلد»: «أنا الحمد لله حالتي مستقرة، المفروض كنت هعمل العملية يوم السبت، اتأجلت، وإن شاء الله هعمل عملية جراحية الأيام اللي جاية بعد الانتهاء من الإجراءات والفحوصات، وبإذن الله أعدي منها على خير».

وأكد حسن دنيا أنه يتعامل مع حالته الصحية بهدوء، معربًا عن أمله في أن تمر العملية بسلام، وأن يعود إلى ممارسة حياته ونشاطه الفني خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب استكمال المتابعة الطبية قبل الخضوع للعملية.

كما حرص الملحن على توجيه رسالة شكر إلى كل من تواصل معه خلال الفترة الماضية للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن هذه المشاعر كان لها أثر كبير عليه، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها.

وقال حسن دنيا: «وشكرا لكل من كلمني للاطمئنان عليا»، معربًا عن تقديره لكل من حرص على السؤال عنه ومساندته خلال هذه الفترة.

ويُعد حسن دنيا من الملحنين الذين تركوا بصمة واضحة في الساحة الغنائية المصرية، حيث امتد مشواره الفني لسنوات طويلة، تعاون خلالها مع عدد من نجوم الغناء، وقدم مجموعة من الألحان التي لاقت تفاعلًا وانتشارًا لدى الجمهور.

وخلال مسيرته الفنية، شارك حسن دنيا في تقديم أعمال غنائية متنوعة، وتعاون مع مطربين من أجيال واتجاهات فنية مختلفة، وهو ما جعله واحدًا من الأسماء المعروفة في مجال التلحين.

ويترقب جمهور حسن دنيا ومحبيه خلال الأيام المقبلة تطورات حالته الصحية، خاصة مع اقتراب موعد خضوعه للعملية الجراحية، وسط تمنيات من زملائه ومحبيه بمرورها بسلام وعودته إلى نشاطه الفني في أقرب وقت.

https://youtube.com/shorts/0SY_Ilp9KW8?si=05HdFbrUnwXbXiB6

الملحن حسن دنيا اخبار الفن نجوم الفن

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