قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الإسكندرية: استمرار رفع الراية الحمراء على الشواطئ ومنع نزول البحر
نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني |توضيح عاجل بشأن موعدها ورابطها
محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة: رفع علم مصر على منصات التتويج شرف كبير
رئيس انجولا يؤكد توافقه مع الموقف المصري بشأن النزاعات بالقارة الافريقية
تنفيدا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تغيير عداد الكهرباء المعطل في مدة أقصاها 72 ساعة
الصحة: 3.3 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
دبلوماسي سابق: القضايا الإقليمية والدولية حاضرة على مائدة القمة المصرية الصينية
مدبولي يؤكد استعداد مصر لمواصلة دعم خطط التنمية الأنجولية
عقوبات الجولة الثانية من المرحلة الأولى للدوري المصري
برلمانية: زيارة الرئيس الصيني لمصر تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
الملحن حسن دنيا يكشف لـ«صدى البلد» تطورات حالته الصحية وموعد خضوعه لعملية جراحية
التنسيق يحذر طلاب المرحلة الثالثة: لا تعتبروا الرغبة 75 احتياطية وهذه طريقة الترتيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يرجون تجارةً لن تبور.. الآلاف في صحبة كتاب الله يسردون القرآن كاملًا في جلسة واحدة| فيديو وصور

السرد القرآني
السرد القرآني
محمد صبري عبد الرحيم

انطلقت اليوم الأحد فعاليات النسخة الثالثة من «اليوم العالمي للسرد القرآني»، التي تنظمها الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، برعاية الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مشهد إيماني يجمع مئات الآلاف ممن يقرؤون كتاب الله بمختلف محافظات الجمهورية والعديد من دول العالم.

تجديد صلة القلوب بكتاب الله

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، أن هذا اليوم يمثل مناسبة جليلة لتجديد صلة القلوب بكتاب الله تعالى وجمع الأسر والأجيال حول مائدته، مشيرًا إلى أن اتساع نطاق المبادرة محليًّا ودوليًّا يعكس بجلاء ريادة الأزهر الشريف في خدمة القرآن الكريم، وحرصه الدائم على ترسيخ قيمه وأخلاقه في وجدان الأمة وحفظ هويتها.

 ثمرة لجهود متواصلة في رعاية أهل القرآن

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن «يوم السرد القرآني» يُعد ثمرة لجهود متواصلة في رعاية أهل القرآن وتشجيع النشء على إتقان حفظه وتلاوته، لافتًا إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية سخر كافة إمكاناته بالتنسيق مع مختلف قطاعات الأزهر والجهات المشاركة؛ لتقديم نموذج ملهم في تعظيم كتاب الله ونشر رسالته السمحة في ربوع المعمورة.

منهجية علمية رائدة لتثبيت الحفظ وضبط التلاوة

بدوره، أشار الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن الإعداد لهذا اليوم شهد وضع خطة تنفيذية دقيقة لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة من الساردين والمحفّظين في مختلف المقار، مؤكدًا أن السرد القرآني يمثل منهجية علمية رائدة لتثبيت الحفظ وضبط التلاوة وإحياء سنة مدارسة القرآن الكريم، بما يحقق الأهداف التعليمية والتربوية التي يسعى إليها الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة.

فعاليات هذا العام نقلة نوعية

وتشهد فعاليات هذا العام نقلة نوعية واتساعًا متميزًا في نطاق المشاركة؛ حيث يفتح الجامع الأزهر الشريف أبوابه لاستقبال الساردين، إلى جانب المعاهد والمناطق الأزهرية، ومعاهد الأزهر بالخارج، وفروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر داخل مصر وخارجها، ليتعاهد الجميع تلاوة القرآن الكريم وسرده في آنٍ واحد.

كما تتميز النسخة الحالية بمشاركة فاعلة وتنسيق متكامل مع وزارة الأوقاف، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودار الإفتاء المصرية، ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمعي، بما يعكس تضافر جهود مؤسسات الدولة لتشجيع النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم وإتقانه وتدبر معانيه.

100 ألف مشارك

وتواصل المبادرة نموها اللافت للعام الثالث على التوالي؛ بعدما انطلقت في نسختها الأولى بنحو 6 آلاف مشارك، وتجاوزت في عامها الثاني 100 ألف، وصولاً إلى هذا الانتشار الواسع محليًّا وعالميًّا، وهو ما يبرز ريادة الأزهر الشريف ومكانة كتاب الله الراسخة في وجدان الأمة.

اليوم العالمي للسرد القرآني الأزهر شيخ الأزهر السرد القرآني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

الاهلي

كواليس غضب نجم الأهلي بعد مواجهة زد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص حاول التهجم على سيدة في منزلها بالقليوبية

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة

واقعة إنسانية داخل محكمة وادي النطرون.. DNA يكشف والد طفلة وقرار بزواجه من أمها

المتهم

القبض على لص سرق مقبض باب شقة بالإسكندرية

بالصور

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد