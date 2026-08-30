المعاهد الأزهرية بأسوان ومكاتب التحفيظ تتزين بالمشاركين بيوم السرد القرآني

تزينت مساجد أسوان بآيات القرآن الكريم وسط مشاركة متميزة لأئمة الأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية والشباب والأطفال فى فعاليات اليوم العالمى للسرد القرآنى بمنطقة أسوان الأزهرية ، وذلك داخل ٢٩ مقراً موزعة على عدد من معاهد المنطقة ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، وذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على خدمة كتاب الله تعالى ، وتشجيع أبنائه على حفظه وإتقانه ومراجعته .

وتأتى فعاليات " السرد القرآنى " تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وبتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية حيث يجتمع المشاركون من حفظة كتاب الله لتسميع القرآن الكريم كاملاًفى مشهد إيمانى يعكس عناية الأزهر الشريف بالقرآن الكريم وأهله .

اليوم العالمى للسرد القرآنى

وتابع فضيلة الشيخ محمد الأحسن مدير إدارة شؤون القرآن بالمنطقة سير فعاليات " السرد القرآنى " بمختلف المقرات بالتنسيق مع المعاهد ومكاتب تحفيظ القرآن المشاركة، والاطمئنان على انتظام العمل وتذليل أى معوقات أمام المشاركين .

ويهدف " السرد القرآنى " إلى تعزيز ارتباط الطلاب وحفظة القرآن الكريم بكتاب الله، وتنمية مهارات المراجعة والإتقان، وبث روح التنافس في الخير، وتشجيع النشء على حفظ القرآن الكريم وتدبره والعمل به.

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