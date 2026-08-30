الكلمات تعجز عن وصفه.. تعليق مؤثر من مدرب إنتر ميامي بشأن ميسي

قال جييرمو هويوس، المدرب المؤقت لنادي إنتر ميامي، إنه لا يجد كلمات لوصف أداء ليونيل ميسي، بعد أن سجل الأرجنتيني أربعة أهداف في مباراة بالدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الأولى في مسيرته، ليقود فريقه إلى فوز ساحق بنتيجة 7-1 على نادي مونتريال.

جاءت أهداف ميسي الأربعة وتمريرته الحاسمة في وقت حاسم بالنسبة لميامي، مما ساعدهم على إنهاء سلسلة من خمس مباريات دون فوز في جميع المسابقات.

وأعاد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا التقدم لميامي قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ثم سجل هدفًا آخر في الدقيقة 52، وأكمل ثلاثيته في الدقيقة 83، واختتم عرضه الرائع بركلة حرة في الوقت بدل الضائعـ ليتصدر يتدر مهاجم قائمة هدافي الدوري الأمريكي لكرة القدم برصيد 18 هدفاً هذا الموسم.

وصف ميسي

قال الأرجنتيني هويوس: “لا توجد كلمات تصف هذا الجمال الكروي، هناك الكثير مما يحدث لدرجة أن الكلمات تعجز عن وصفه”

وأضاف: “إنه يبحث باستمرار عن ذلك الهدف، وتلك اللعبة، وتلك التمريرة؛ لا أعتقد أنه لاعب كرة قدم عادي، تحليله، كلاعب وكشخص، عميق لدرجة أن الكلمات تعجز عن وصفه.”

يذدر أن ميسي، الذي فاز بكأس العالم 2022، قاد الأرجنتين أيضا إلى نهائي كأس العالم هذا العام، حيث خسروا أمام إسبانيا.