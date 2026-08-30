القائمة صادمة.. ماذا يحتاج رونالدو وميسي لمعادلة إنجازات كل منهما؟

تداولت حسابات رياضية مقارنة بين الإنجازات التي حققها الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجمي كرة القدم العالمية، من خلال رصد الألقاب والجوائز التي يحتاجها كل لاعب لمعادلة سجل الآخر.

وبحسب المقارنة المتداولة، فإن كريستيانو رونالدو يحتاج إلى تحقيق عدد من الإنجازات لمعادلة ما حققه ليونيل ميسي، من بينها التتويج بكأس العالم، وحصد 3 جوائز للكرة الذهبية، إلى جانب الفوز بلقبين للدوري الفرنسي.

وجاءت القائمة المتداولة على النحو التالي:

كأس عالم واحدة.

3 كرات ذهبية.

لقبان للدوري الفرنسي.

كما تضمنت القائمة بندًا يتعلق بـ«هرمون بشري واحد»، في إشارة إلى العلاج الذي خضع له ميسي خلال طفولته، وهو ليس إنجازًا رياضيًا أو لقبًا.

إنجازات يحتاجها ميسي لمعادلة رونالدو

في المقابل، تضمنت المقارنة قائمة أطول من الألقاب والجوائز التي يُقال إن ليونيل ميسي يحتاج إليها لمعادلة سجل كريستيانو رونالدو، وجاءت كالتالي:

3 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز.

لقبان لدوري أبطال أوروبا.

جائزة بوشكاش واحدة.

لقبان لكأس الاتحاد الإنجليزي.

لقبان للسوبر الإنجليزي.

لقبان للدوري الإيطالي.

لقبان لكأس إيطاليا.

كأس عالم للأندية واحدة.

6 جوائز من «جلوب سوكر».

لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

الدرع الماسي من يوتيوب.

كأس الدوري السعودي للمحترفين.

وتسلط هذه المقارنة الضوء على اختلاف مسيرة الثنائي، إذ حقق كل منهما إنجازات بارزة مع الأندية والمنتخبات، بينما شهدت المنافسة بينهما على مدار سنوات طويلة جدلًا واسعًا حول الأفضل في تاريخ كرة القدم.

ملاحظة: القائمة المتداولة تجمع بين بطولات وجوائز وإحصاءات وبنود غير رياضية، لذلك لا تمثل معيارًا رسميًا من جهة كروية لتحديد أو معادلة إجمالي إنجازات اللاعبين.