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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية يبحث مع القنصل السعودي تعزيز التعاون

لقاء بين القنصل السعودي ورئيس المحكمة الاقتصادية
لقاء بين القنصل السعودي ورئيس المحكمة الاقتصادية
أحمد بسيوني

استقبل المستشار ريمون شنودة، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم /الأحد/، الدكتور عبدالله بن ناصر آل داوود، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، وذلك خلال زيارته للمحكمة، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

ورحب المستشار الدكتور ريمون شنودة بالقنصل العام السعودي، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله الدبلوماسي، بما يسهم في دعم وتعزيز أواصر التعاون والعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية والقنصل العام السعودي عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مستمر وتعاون مثمر في مختلف المجالات.

وأشار الجانبان إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون والتنسيق، في ظل الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعربا عن تطلعهما إلى استمرار تعزيز العلاقات الثنائية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعكس عمق ومتانة الروابط بين مصر والمملكة العربية السعودية.

الإسكندرية القنصل السعودي ريمون شنودة تعزيز التعاون المحكمة الاقتصادية

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