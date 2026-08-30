اقتراح مثير من خالد طلعت لإنهاء أزمة التحكيم في الدوري

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على حالة الجدل المتزايدة حول مستوى التحكيم في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الحديث عن الأخطاء التحكيمية بدأ مبكرًا للغاية خلال الموسم الحالي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الكلام عن التحكيم كتير قوي الموسم ده وباديء من بدري قوي قوي من أول وتاني جولة».

وأوضح الناقد الرياضي أن اتحاد الكرة سمح للأندية بطلب حكام أجانب لإدارة مبارياتها، وبالتالي أصبح الأمر متروكًا لإدارات الأندية لاتخاذ القرار المناسب.

وقال خالد طلعت: «أنا شايف إن اتحاد الكرة سامح لأي نادي يطلب حكام أجانب، وبالتالي الأمر في إيد إدارات الأندية».

وأضاف: «لو الأهلي أو الزمالك شايفين إنهم بيتظلموا من التحكيم من حقهم يطلبوا حكام أجانب في ماتشاتهم».

وتابع: «ولو أي نادي من الأندية التانية شايف إنه بيتظلم من التحكيم المصري في ماتشاته قدام الأهلي أو الزمالك، من حقه يطلب حكام أجانب تحكم الماتشات دي تحديدًا، زي ما بيراميدز بيعمل بقاله كذا سنة في ماتشاته أمام الأهلي».

واختتم خالد طلعت حديثه بالتأكيد على أن الأندية التي لا تطلب حكامًا أجانب وتوافق على إدارة الحكام المصريين لمبارياتها، عليها تقبل نتائج ذلك وعدم الاعتراض عقب المباريات، قائلًا: «اللي مش هيطلب حكام أجانب وموافق وراضي على الحكام المصريين، ما يجيش يشتكي بقى بعد كده من التحكيم بعد أي ماتش.. الموضوع سهل وبسيط».